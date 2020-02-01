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Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Минувшей ночью, в 1:11, в Румынии произошло очередное землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в сейсмической зоне Вранча.

Магнитуда толчков составила 3,3 балла. По информации Института физики Земли Румынии, очаг залегал на глубине 88 километров, передает realitatea.md

Землетрясение было зафиксировано вблизи городов Брашов (80 км), Бакэу (98 км), Галац (113 км) и Бухарест (146 км).

Напомним, что 31 января на территории Румынии произошло мощное землетрясение (5,3 балла). Толчки ощущались в Молдове.

Point.md
  • Сегодня, 11:20
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