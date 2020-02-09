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Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса
Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.
По словам Джеки Чана, наука и технологии являются ключом к победе над вирусом, передает gazeta.ru
Актер заявил, что хочет отблагодарить любого, кто разработает антидот, и готов заплатить 1 млн юаней. Он также выразил надежду на скорую разработку лекарства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
gazeta.ru
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