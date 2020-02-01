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Казнить нельзя помиловать

Казнить нельзя помиловать

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский накануне подписал два указа под номерами 45 и 46. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, передает newspmr.com.

Указом №45 «О помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – одного осужденного;
- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – двенадцать осужденных;
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно – двух осужденных.

Указом №46 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 36 осужденным.

Если подытожить оба указа, глава приднестровского государства был в отношении предоставления помилования осужденным достаточно милосердным – из общего числа поданных прошений около 30% удовлетворены полностью или частично. Обычно этот порог не превышает 20-ти процентов.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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