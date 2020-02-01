Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский накануне подписал два указа под номерами 45 и 46. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, передает newspmr.com.
Указом №45 «О помиловании» постановляется: На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления: - освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – одного осужденного; - сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – двенадцать осужденных; - освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно – двух осужденных.
Указом №46 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется: На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 36 осужденным.
Если подытожить оба указа, глава приднестровского государства был в отношении предоставления помилования осужденным достаточно милосердным – из общего числа поданных прошений около 30% удовлетворены полностью или частично. Обычно этот порог не превышает 20-ти процентов.