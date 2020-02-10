Правительство Арабской Республики Египет ужесточило наказание за неприличное поведение в музеях страны и за пренебрежительное отношение к памятникам архитектуры, сообщает iz.ru ссылаясь на «РИА Новости».
Парламент Египта утвердил поправки в закон от 1983 года и введет крупный денежный штраф до 100 тыс. египетских фунтов (более $6000) за тех, кто залезет на объекты культурного наследия Египта (например, пирамиды) или совершит иные хулиганские действия в отношении них, передает iz.ru
За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов — сумма штрафа увеличится до 10 млн фунтов (более $600 тысяч). Кроме того, таким нарушителям закона будет грозить тюремное заключение строгого режима.
Поправки связаны с тем, что министерство культуры страны за последнее время зарегистрировало множественные случаи попыток проникновения на территорию культурных объектов и кражи артефактов, которые туристы приобрели незаконным способом.