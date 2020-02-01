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Президента РМ с семьей запечатлели в очереди за попкорном в кинотеатре

Президента РМ с семьей запечатлели в очереди за попкорном в кинотеатре

В воскресенье Игоря Додона вместе с супругой Галиной и младшим сыном Никушором заметили в одном из кинотеатров столицы.

Глава государства РМ и его близкие были запечатлены стоящими в очереди за попкорном, а затем – идущими в зрительный зал, передает aif.md

Как пишет zugo.md, авторы ролика, присланного в редакцию этого портала, отметили, что посетители торгового центра были удивлены появлению в кинотеатре президента. По информации источника, семья главы государства выбрала для просмотра мультфильм “Камуфляж и шпионаж”.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон был замечен в центре столицы вместе с женой и детьми. Он посетил с семьей главную новогоднюю елку страны. Президент пообщался и с радостью фотографировался с гражданами, после чего вместе со всеми выстоял очередь, чтобы покатать детей на каруселях.


aif.md
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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