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Стали известны имена главных "оскароносцев" в 2020 году

Стали известны имена главных "оскароносцев" в 2020 году

"Оскар" является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире, награда была придумана в 1929- году.

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе. Лучшим режиссером объявлен Пон Чун Хо, а снятая им лента "Паразиты" выиграла сразу в двух номинациях - "Лучший международный фильм" и "Лучший фильм", передает sputnik.md.

"Оскар" за "Лучшую женскую роль" получила Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Лучшим актером стал американец Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Об этом сообщается на странице твиттер киноакадемии США.

​Премии за лучшие роли второго плана получили Лора Дерн и Брэд Питт.

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий взял фильм "Кролик Джоджо". Лучшим мультфильмом признан "История игрушек 4". "Оскар" за "Лучший монтаж звука" получил фильм «Ford против Ferrari", а премию за "Лучший звук" получила картина «1917».

Британский музыкант Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскар" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн".

​Для Элтона Джона это второй "Оскар". Первую золотую статуэтку он получил в 1995 году за песню "Can you feel the love tonight" к полнометражному мультфильму "Король Лев".

В категории также были представлены Stand Up Синтия Эриво, Джошуа Кэмпбелл ("Гарриет"), I'm Standing With You Дайан Уоррен ("Прорыв"), I Can't Let You Throw Yourself Away Рэнди Ньюман ("История игрушек 4"), Into the Unknown Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес ("Холодное сердце 2").

"Оскар" является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире. Она была придумана главой американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Луисом Бартом Майером в 1929-м для поощрения деятелей кино, внесших значительный вклад в кинематограф и его развитие.

sputnik.md
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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