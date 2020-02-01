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Приднестровские кикбоксеры успешно выступили на международном турнире в Хорватии

Приднестровские кикбоксеры успешно выступили на международном турнире в Хорватии

Приднестровские кикбоксеры вернулись с международных соревнований в Хорватии с пятью медалями. Они приняли участие в десятом, юбилейном международном турнире по кикбоксингу WAKO Karlovac Open. Это соревнование является одним из этапов Кубка Европы, сообщается на сайте novostipmr.com ссылаясь на Госслужбу по спорту ПМР.

В этом году в соревнованиях приняли участие рекордное количество спортсменов - более 2 400 участников из 29 стран.

В состав приднестровской делегации вошли кикбоксеры «Национальной федерации кикбоксинга и муай тай Приднестровья» из Рыбницы и Тирасполя. Все они показали достойный результат, заняв два первых и три третьих места. Золотые медали завоевали Владимир Караман (в весовой категории до 75 кг, среди юниоров в разделе Low-Kick) и Кирилл Сапрыгин (в весовой категории до 28 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light). Бронзовые медали увезли с собой Максим Внодченко (в весовой категории до 84 кг, среди взрослых в разделе Kick-Light), Даниил Максименко (в весовой категории до 32 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light) и Дмитрий Венгер (в весовой категории до 37 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light).

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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