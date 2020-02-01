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Социальные нормы при оплате за услуги ЖКХ на 2020 год

Социальные нормы при оплате за услуги ЖКХ на 2020 год

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления горячей воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере на 2020 год.
Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2020 года, сообщает newspmr.com.

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за наём жилого помещения

1. На на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту жилфонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, в том числе техническое обслуживание сетей системы холодного водоснабжения и канализации

1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу твердых отходов

1. В жилых домах государственного жилищного фонда, (в том числе ведомственного), муниципального жилищного фонда (в том числе ведомственного) и смешанного жилищного фонда:

- при отборе пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Тирасполь – 0,115 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Бендеры – 0,113 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Рыбница – 0,111 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Дубоссары – 0,108 кубометров на 1 человека в месяц.

- в частном жилищном фонде – 0,166 кубометров на 1 человека в месяц.

Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

1. Жилые дома с водопользованием из уличных или дворовых водозаборных колонок – 0,43 кубометров на 1 человека в месяц.

2. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами и мойками, без ванн – 3,8 кубометров на 1 человека в месяц.

3. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.

4. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями и мойками, без ванн – 2,28 кубометров на 1 человека в месяц.

5. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 4,56 кубометров на 1 человека в месяц.

6. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками и ваннами – 5,776 кубометров на 1 человека в месяц.

7. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.

Социальная норма по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

1. Социальная норма, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда – 15,90 рубля на 1 человека в месяц.


Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
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