Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления горячей воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере на 2020 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2020 года, сообщает newspmr.com.
Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за наём жилого помещения
1. На на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.
2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.
3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.
Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту жилфонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, в том числе техническое обслуживание сетей системы холодного водоснабжения и канализации
1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более – 18 квадратных метров.
2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.
3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.
Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу твердых отходов
1. В жилых домах государственного жилищного фонда, (в том числе ведомственного), муниципального жилищного фонда (в том числе ведомственного) и смешанного жилищного фонда:
- при отборе пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Тирасполь – 0,115 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Бендеры – 0,113 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Рыбница – 0,111 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Дубоссары – 0,108 кубометров на 1 человека в месяц.
- в частном жилищном фонде – 0,166 кубометров на 1 человека в месяц.
Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов
1. Жилые дома с водопользованием из уличных или дворовых водозаборных колонок – 0,43 кубометров на 1 человека в месяц.
2. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами и мойками, без ванн – 3,8 кубометров на 1 человека в месяц.
3. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.
4. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями и мойками, без ванн – 2,28 кубометров на 1 человека в месяц.
5. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 4,56 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками и ваннами – 5,776 кубометров на 1 человека в месяц.
7. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.
Социальная норма по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
1. Социальная норма, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда – 15,90 рубля на 1 человека в месяц.