Впервые в Приднестровье пациенты определят лучших врачей. Этот конкурс пройдет в рамках реализации Республиканского плана мероприятий по проведению Года здоровья. Принять участие смогут врачи амбулаторно-поликлинических и стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также службы скорой медицинской помощи. Специальность, профессиональный стаж и заслуги значения не имеют, главное условие – признание пациентов и отсутствие у докторов дисциплинарных взысканий, передает прес-служба Министерства здравоохранения ПМР.
В ведомстве полагают, что конкурс будет способствовать повышению престижа врачебной профессии, формированию общественного признания деятельности медработников по сохранению здоровья населения Приднестровья, а также усилению трудовой мотивации врачей.
Лучших специалистов выберут путем народного голосования. Для этого благодарным пациентам предлагается использовать один из двух способов: заполнить на сайте Минздрава онлайн-форму или написать необходимые данные от руки (распечатанные бланки будут находиться рядом с урнами для анонимного анкетирования в государственных лечебно-профилактических учреждениях). Прием заявок осуществляется с 10 февраля по 1 ноября 2020 года.
Критерием для выдвижения на конкурс является личное субъективное чувство признания и благодарности к врачу. Пациент может прикрепить к своей заявке аудио-, фото-, видеоматериалы, чтобы всячески поддержать выдвигаемого специалиста.
Второй этап конкурса «Спасибо, Доктор!» подразумевает определение трех победителей. Экспертный совет на основании народного голосования подсчитает голоса пациентов с учетом прикрепленной к заявкам информации. В заключительном этапе состоится награждение призёров. Врачей, набравших максимальное количество баллов, наградят 21 ноября, во второй день Медицинского форума.
Ознакомиться с положением о Конкурсе можно на официальном сайте Министерства здравоохранения ПМР, электронная форма представления врача на участие в конкурсе размещена в разделе «Гражданам».