Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету олимпийского огня. Об этом сообщает Kyodo News.
Эстафета начнется 12 марта 2020 года в греческом городе Олимпия. Анна Коракаки написала, что для нее это большая честь.
Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете, передает noi.md.
Последней получит огонь в Греции спортсменка Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Историческая премьера в Токио
Затем олимпийский огонь самолетом доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году.
И местные организаторы, и Международный олимпийский комитет хотят использовать предстоящие летние игры, чтобы помочь восстановлению региона, а японские власти называют эти игры "Олимпийскими играми по восстановлению". Пламя посетит все 47 префектур Японии в течение своего 121-дневного путешествия. 24 июля олимпийский огонь должны доставить к Национальному стадиону в Токио, где будет официально дан старт играм.
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Они будут самыми инновационными в истории - японцы постарались внедрить высокие технологии и принципы защиты экологии во все аспекты Игр - от организации сервиса и строительства стадионов до материала, из которого будут сделаны медали. А Олимпийский факел был разработан с использованием элементов японской культуры. Поскольку начало эстафеты Олимпийского огня совпадает по срокам с периодом цветения сакур в Японии, форма факела будет напоминать лепестки любимого цветка страны - хозяйки соревнований. noi.md