Стоимость продовольственных товаров за первый месяц 2020 года увеличилась в Приднестровье на один процент. Это значительно меньше, чем было годом ранее. Рост цен на продовольственные товары за январь 2019 года был зафиксирован на уровне 2,26%. Об этом свидетельствует официальная статистика.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 февраля 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, передает newspmr.com.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.69 руб. Говядина бескостная – 85.81 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 77.91 руб. Свинина бескостная – 80.37 руб. Фарш мясной – 59.88 руб. Пельмени – 41.57 руб. Печень говяжья – 86.04 руб. Куры потрошеные – 35.35 руб. Окорочка куриные – 32.46 руб. Сало – 36.71 руб. Колбаса вареная – 97.18 руб. Сосиски – 70.63 руб. Сардельки – 82.29 руб. Колбаса полукопченая – 122.01 руб. Мясокопчености – 131.23 руб. Колбаса сырокопченая – 207.26 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 45.47 руб. Карась свежий – 30.25 руб. Толстолобик свежий – 28.63 руб. Салака – 16.89 руб. Хек – 50.25 руб. Скумбрия – 56.87 руб. Сельдь замороженная – 27.69 руб. Сельдь соленая – 34.68 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.28 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.48 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.22 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 7.08 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.13 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 11.22 руб. Кефир, 0,5 л – 5.75 руб. Ряженка, 0,5 л – 7.83 руб. Сметана, кг – 39.92 руб. Сметана на рынке, кг – 48.87 руб. Творог, кг – 50.68 руб. Творог на рынке, кг – 53.41 руб. Сыр твердый, кг – 120.99 руб. Брынза на рынке, кг – 75.20 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 10.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 9.52 руб. Рис шлифованный, кг – 17.75 руб. Крупа манная, кг – 11.11 руб. Крупа гречневая, кг – 15.96 руб. Крупа пшеничная, кг – 6.84 руб. Крупа кукурузная, кг – 9.62 руб. Крупа ячневая, кг – 7.43 руб. Крупа перловая, кг – 7.48 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.59 руб. Горох, кг – 10.00 руб. Фасоль, кг – 25.03 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 14.68 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 14.32 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 8.06 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 4.88 руб. Лук репчатый, кг – 6.76 руб. Свёкла столовая, кг – 5.48 руб. Морковь, кг – 6.32 руб. Чеснок, кг – 43.73 руб. Яблоки, кг – 8.23 руб. Апельсины, кг – 21.05 руб. Лимоны, кг – 26.83 руб. Бананы, кг – 20.82 руб. Сливы сушёные, кг – 36.57 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 74.89 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 35.84 руб. Сок томатный, л – 17.35 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9.02 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.43 руб. Соки фруктовые, л – 17.71 руб. Яйца куриные, 10 шт – 14.32 руб. Сахар-песок, кг – 9.76 руб. Шоколад, 100 г – 15.85 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 62.62 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.28 руб. Соль пищевая, кг – 4.48 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 22.68 руб. Лист лавровый, 100 г – 23.53 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.91 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.58 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.13 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в январе 2020 года подорожали на 1,03% по сравнению с предыдущим месяцем, а за календарный год (с января 2019 года по январь 2020 года) стали дороже на 8,72%.