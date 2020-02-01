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Стоимость продовольственных товаров за первый месяц 2020 года увеличилась

Стоимость продовольственных товаров за первый месяц 2020 года увеличилась

Стоимость продовольственных товаров за первый месяц 2020 года увеличилась в Приднестровье на один процент. Это значительно меньше, чем было годом ранее. Рост цен на продовольственные товары за январь 2019 года был зафиксирован на уровне 2,26%. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 февраля 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, передает newspmr.com.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.69 руб.
Говядина бескостная – 85.81 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 77.91 руб.
Свинина бескостная – 80.37 руб.
Фарш мясной – 59.88 руб.
Пельмени – 41.57 руб.
Печень говяжья – 86.04 руб.
Куры потрошеные – 35.35 руб.
Окорочка куриные – 32.46 руб.
Сало – 36.71 руб.
Колбаса вареная – 97.18 руб.
Сосиски – 70.63 руб.
Сардельки – 82.29 руб.
Колбаса полукопченая – 122.01 руб.
Мясокопчености – 131.23 руб.
Колбаса сырокопченая – 207.26 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 45.47 руб.
Карась свежий – 30.25 руб.
Толстолобик свежий – 28.63 руб.
Салака – 16.89 руб.
Хек – 50.25 руб.
Скумбрия – 56.87 руб.
Сельдь замороженная – 27.69 руб.
Сельдь соленая – 34.68 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.28 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.48 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.22 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 7.08 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.13 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 11.22 руб.
Кефир, 0,5 л – 5.75 руб.
Ряженка, 0,5 л – 7.83 руб.
Сметана, кг – 39.92 руб.
Сметана на рынке, кг – 48.87 руб.
Творог, кг – 50.68 руб.
Творог на рынке, кг – 53.41 руб.
Сыр твердый, кг – 120.99 руб.
Брынза на рынке, кг – 75.20 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 10.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 9.52 руб.
Рис шлифованный, кг – 17.75 руб.
Крупа манная, кг – 11.11 руб.
Крупа гречневая, кг – 15.96 руб.
Крупа пшеничная, кг – 6.84 руб.
Крупа кукурузная, кг – 9.62 руб.
Крупа ячневая, кг – 7.43 руб.
Крупа перловая, кг – 7.48 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.59 руб.
Горох, кг – 10.00 руб.
Фасоль, кг – 25.03 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 14.68 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 14.32 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8.06 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 4.88 руб.
Лук репчатый, кг – 6.76 руб.
Свёкла столовая, кг – 5.48 руб.
Морковь, кг – 6.32 руб.
Чеснок, кг – 43.73 руб.
Яблоки, кг – 8.23 руб.
Апельсины, кг – 21.05 руб.
Лимоны, кг – 26.83 руб.
Бананы, кг – 20.82 руб.
Сливы сушёные, кг – 36.57 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 74.89 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 35.84 руб.
Сок томатный, л – 17.35 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9.02 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.43 руб.
Соки фруктовые, л – 17.71 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 14.32 руб.
Сахар-песок, кг – 9.76 руб.
Шоколад, 100 г – 15.85 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 62.62 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.28 руб.
Соль пищевая, кг – 4.48 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 22.68 руб.
Лист лавровый, 100 г – 23.53 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.91 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.58 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.13 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в январе 2020 года подорожали на 1,03% по сравнению с предыдущим месяцем, а за календарный год (с января 2019 года по январь 2020 года) стали дороже на 8,72%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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