В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе была проведена встреча экспертных (рабочих) групп по вопросам гуманитарной помощи от Приднестровья и Республики Молдова.
В рамках встречи стороны согласовали текстовую часть проекта Протокольного решения о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на их постоянное место жительства. В ближайшее время ожидается окончательное согласование одного из технических приложений к проекту, после чего документ будет передан политическим представителям сторон для подписания, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Следует напомнить, что указанное протокольное решение нацелено на защиту прав и законных интересов детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и определяет механизм их возврата на постоянное место жительства.