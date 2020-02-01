Сильнейший шторм, ставший причиной гибели восьми человек в Европе, вызвавший хаос на транспорте и оставивший без света десятки тысяч населенных пунктов, приближается к Румынии.
Ветер усилился, и в некоторых местах были необычные явления для зимы. Снегопады сопровождались громом и молнией, или шел дождь с градом. В высокогорных районах порывы ветра превысят ста километров в час, по крайней мере, до вечера среды, когда истечет срок действия желтого уровня предупреждения. Непогода наступила в понедельник вечером в Клуж-Напоке, сообщает noi.md.
Сильный ветер с запада опрокинул рекламное панно на пять автомобилей, припаркованных возле спортивного зала, где проходил баскетбольный матч. Жертв не было, но машины были повреждены. Утром буря обрушилась на Карансебеш, где был объявлен оранжевый уровень опасности. Крыша автомобильной мастерской была сорвана и брошена на три машины.
В Петрошанах люди стали свидетелями редкого для этого периода погодного явления. Снег сопровождался громом и молнией, как это было в горах Караш Северина. Необычным для зимнего месяца было то, что произошло в Гурахонце Арадского уезда. Местные жители снимали дороги, полностью покрытые градом. В Европе бушует шторм. В Шотландии рухнул отель
В Марамуреше явление, похожее на метель, сопровождалось обледенением, а в Печике Арадского уезда ветер сорвал крышу заброшенного здания. В горах сильные ветры будут продолжаться до среды ночи, предупреждают метеорологи, которые оставили в силе желтый код. В высоких областях порывы ветра будет достигать ста километров в час.
Представители Национальной метеорологической администрации утверждают, что непогода вызвана атмосферными фронтами, которые связаны со штормом Кьяра, который убил восемь человек в Европе и вызвал хаос на транспорте. Шторм Кьяра начался где-то в Атлантике и охватил северо-западную Европу до Скандинавского полуострова со скоростью до 170 км / ч. Этот шторм опустошил этот регион, через нас дестабилизировал воздушные фронты по всей Европе.
Правда, в Румынии интенсивность ветра была ниже, но все еще довольно серьезна, от 70 до 100 км / час. Шторм обрушился в субботу днем на Ирландию. Затем он переместился в Великобританию, потом в северо-западную Европу. В северной Германии ветер достигал 160 километров в час и сбивал с ног людей на улице. В Баварии 50000 домов остались без света, а железнодорожный транспорт был остановлен по всей стране. Сотни рейсов были отменены в аэропорту Мюнхена.
Из-за сильных порывов пилоты на взлетно-посадочной полосе в варшавском аэропорту практически не могли удержать устойчивость самолета. На горнолыжном курорте в Польше два человека погибли и еще двое получили ранения после сильного ветра, сорвавшего крышу пансионата. В Лодзи, в центре страны, дерево упало на движущуюся машину. В северной части Польши сильный ветер опрокинул школьный автобус. Один ребенок был ранен.
В Чешской Республике, дул ветер со скоростью более 180 километров в час и срывал с корнем деревья. 290 000 домов остались без электричества. С другой стороны, сильные порывы принесли Германии неожиданную выгоду. Ветровые турбины производили рекордное количество электроэнергии, эквивалентное 44 атомным электростанциям.
В Румынии 8 февраля ветряные турбины выработали более 20% электроэнергии, произведенной в стране. Однако во время действия кодов экстремальных ветров операторы остановили турбины, поскольку существует опасность их повреждения. noi.md