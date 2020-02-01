При оформлении депозитного счёта житель г. Рыбница предоставил крупную сумму денег в иностранной валюте. Две купюры номиналом 50 евро серий № U0698756184 и № Х87923021439 2020 года эмиссии вызвали сомнения в подлинности. Денежные знаки были изъяты и направлены на экспертизу. Мужчина пояснил, что приобретал валюту с рук в г. Кишинёв, передает пресс-служба МВД ПМР.
В столице из оборота изъята банкнота достоинством 100 долларов США серии HJ68042506A 2006 года эмиссии с признаками подделки. Проживающая на Украине 50-летняя женщина представила доллары для обмена на рубли ПМР и пояснила, что деньги нашла.
Сотрудники территориальных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят проверки по обоим фактам. mvdpmr.org