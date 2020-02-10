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ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

«Первая вакцина (от коронавируса нового типа) может быть готова через 18 месяцев, поэтому сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу», — приводит его слова Reuters во вторник, 11 февраля, сообщает iz.ru.

Ранее во вторник ВОЗ дала официальное название коронавирусу — COVID-2019, где CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. граждан, умерли — 1016.

iz.ru

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