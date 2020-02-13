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"Проспали" в четверг утром три землетрясения

"Проспали" в четверг утром три землетрясения

Магнитуда самых сильных толчков составила 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на небольшой глубине, всего 7 километров.

Несколько небольших подземных толчков зафиксировали в четверг утром сейсмические приборы Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии, передает sputnik.md.

Землетрясения произошли в этот раз не в районе Вранача, а в уезде Васлуй. Первый толчок случился в 04:34 с магнитудой 2,1. Эпицентр землетрясения находился на небольшой глубине, всего 7 километров. Следующие толчки были зафиксированы в 6:30 и 9:00, их магнитуда составила 2,0 и 2,7 соответственно.

Напомним, что самое сильное землетрясение в этом году силой 5,2 балла по Рихтеру произошло в Румынии 31 января в 03:26 в сейсмической зоне Вранча. Толчки ощущались и в Молдове.

Как ощущают землетрясения жители
В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год.

Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С точки зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.
sputnik.md
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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