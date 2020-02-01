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Госавтоинспекторы проверили, как соблюдается безопасность детей в авто

Госавтоинспекторы проверили, как соблюдается безопасность детей в авто

Сотрудники ОГАИ Слободзейского РОВД провели профилактические мероприятия под условным названием «Береги ребёнка!». Таким образом госавтоинспекторы хотели привлечь внимание водителей к вопросам обеспечения безопасного передвижения детей в качестве пассажиров.

В МВД напоминают, что согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения дети до 12 лет могут ехать рядом с водителем, если есть детское удерживающее устройство или автокресло, сообщает novostipmr.com.

В результате проверок ГАИ отметила сознательность и предусмотрительность большинства родителей, которые обезопасили своих детей.

Сегодня же в Дубоссарах госавтоинспекторы провели профилактический рейд с целью проверить реакцию водителей на спецавтомобиль, который движется с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. В совместном мероприятии были задействованы четыре экипажа Дубоссарского ОГАИ и пожарный автомобиль СВПЧ-7.

«Всего за 40 минут более десятка водителей не уступили дорогу спецтранспорту. Кто-то объяснял свои действия тем, что не слышал сирены, кто-то не увидел красный ЗИЛ, кто-то растерялся. Нарушителей ПДД к административной ответственности сегодня не привлекали. Вместо наложения штрафа госавтоинспекторы провели с ними профилактическую лекцию по правилам дорожного движения», - сообщили в пресс-центре МВД.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:50
  • DTV
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