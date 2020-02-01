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Перечень медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования

Перечень медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики утверждены перечень медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования и перечень лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровья.

В перечень медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования вошли 15 наименований: бинт, пакет стерильный, вата, лейкоплатырь, йод, перекись водорода, валерьянка, кордиам, нашатырь, парацетамол, ибупрофен, спирт, сульфацил натрия и активированный уголь, передает newspmr.com.

В перечень лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровья вошли 14 наименований. Среди них: растворы адреналина, анальгина, димедрола, хлоропирамина, преднизолона, магния сульфата, натрия хлорида, кордиамина и папаверина. Также неотложная аптечка для обучающихся в организациях образования должна содержать: спрей сальбутамола, медицинские перчатки и одноразовые шприцы различных объемов для инъекций.

В документе Минздрава ПМР обращается внимание на то, что утвержденные перечни медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов и лекарственных средств для оказания неотложной помощи в организациях образования представляют минимальный набор, который, соответственно, может быть расширен на местном уровне. Подчеркивается о необходимости проводить регулярный контроль по срокам годности лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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