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Ввоз украинской птицы и яиц будет приостановлен

Ввоз украинской птицы и яиц будет приостановлен

Правительство РМ приняло решение о запрете на ввоз украинской птицы и куриных яиц.
Запрет будет действовать до момента, пока Всемирная организация здравоохранения животных не объявит, что в соседней стране нет птичьего гриппа, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на eNews.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет отслеживать и изучать каждый запрос экономических операторов по поводу импорта вышеперечисленных продуктов, независимо от страны их происхождения.

Республиканский ветеринарный диагностический центр должен в срочном порядке изучить доказательства в случае подозрения на птичий грипп.

В то же время таможенники на молдавско-украинской границе должны идентифицировать и изымать соответствующие товары.

В информационной записке проекта Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды заверяет, что в Республике Молдова имеется достаточное внутреннее производство для удовлетворения спроса.

- Эта мера не может и не должна влиять на динамику цен в Республике Молдова, - сказал премьер-министр Ион Кику.

В 2019 году из 18 407 тонн мяса птицы и продуктов из птицы, импортированных в Республику Молдова, 14 654 тонн поступило из Украины.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:10
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