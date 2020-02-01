Правительство РМ приняло решение о запрете на ввоз украинской птицы и куриных яиц. Запрет будет действовать до момента, пока Всемирная организация здравоохранения животных не объявит, что в соседней стране нет птичьего гриппа, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на eNews.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет отслеживать и изучать каждый запрос экономических операторов по поводу импорта вышеперечисленных продуктов, независимо от страны их происхождения.
Республиканский ветеринарный диагностический центр должен в срочном порядке изучить доказательства в случае подозрения на птичий грипп.
В то же время таможенники на молдавско-украинской границе должны идентифицировать и изымать соответствующие товары.
В информационной записке проекта Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды заверяет, что в Республике Молдова имеется достаточное внутреннее производство для удовлетворения спроса.
- Эта мера не может и не должна влиять на динамику цен в Республике Молдова, - сказал премьер-министр Ион Кику.
В 2019 году из 18 407 тонн мяса птицы и продуктов из птицы, импортированных в Республику Молдова, 14 654 тонн поступило из Украины.