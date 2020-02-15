Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море.
Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале, передает gazeta.ru
Украинская и румынская стороны обеспокоены действиями России в черноморском регионе, заявил глава Минобороны Украины.
Отмечается, что в рамках встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе. По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы.
Загороднюк также выразил надежду, что в Румынии поддержат стремление украинской стороны присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.