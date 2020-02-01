В период с 7 по 13 февраля на территории республики зарегистрировано 164 заявления и сообщения о преступлениях. По 132 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. За отчётный период был зафиксирован один грабёж (раскрыт), 39 краж (20 из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), передает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы восемь человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 13 госдолжников, один обвиняемый в совершении преступления и один неплательщик алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1102 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Тирасполь выявлено шесть таких автолюбителей, Бендерах и Григориопольском районе – по четыре, Слободзейском – два, Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах – по одному.
С 7 по 13 февраля на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибших и раненых нет. По два возгорания зафиксировано на территории Слободзейского (с. Новая Андрияшевка и г. Слободзея) и Григориопольского (сёла Малаешты и Колосово) районов. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 30 административных протоколов.