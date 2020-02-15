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Названы самые разочаровывающие туристов достопримечательности

Названы самые разочаровывающие туристов достопримечательности

Туристы назвали самые разочаровывающие их достопримечательности во время путешествий. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, передает lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.

Согласно полученным данным, 26 процентов респондентов остались недовольны посещением Эйфелевой башни в Париже — в частности, они пожаловались на большую очередь в кассы и чрезмерное скопление посетителей на смотровой площадке. 19 процентов опрошенных разочаровала Голубая мечеть в Стамбуле, а именно неприятный запах внутри и толпы других туристов.

Еще 16 процентов участников опроса не впечатлили египетские пирамиды — путешественники рассказали о «кучах мусора» в районе достопримечательности. Другие 13 процентов пожалели, что посетили Ласточкино гнездо в Крыму, и заявили, что «это место красиво только на фотографиях».

Кроме того, в списке разочаровывающих локаций оказался Карлов мост в Праге, фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе и дворцово-парковый ансамбль Версаль в пригороде Парижа.

30 января сообщалось, что путешественники выбрали самые желанные места отдыха в России. В первую очередь российские туристы всех возрастов, социальных слоев и сфер деятельности хотят поехать на отдых в Крым и Сочи. Среди мест с более активным досугом респонденты чаще всего называли Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

lenta.ru
  • Сегодня, 13:16
  • DTV
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