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Мероприятия к годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли по всей республике

Мероприятия к годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли по всей республике

В городах Приднестровья сегодня прошли памятные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В столице митинг-реквием при участии руководства республики провели на Мемориале Славы.

В Бендерах память горожан, погибших на Афганской войне, почтили у памятника «Чёрный тюльпан», где на мемориальных досках увековечены их имена. В траурном мероприятии приняли участие руководство города, воины-интернационалисты, родные и близкие павших воинов и умерших от ран афганцев, миротворцы, казаки и общественники. К подножию мемориала, вечному огню и могилам воинов-афганцев легли живые цветы, передаетnovostipmr.com.

В Григориополе митинг состоялся на Мемориальном комплексе «Скорбящая Мать». Руководство города и района, председатель и члены местного Союза ветеранов войны в Афганистане выказали уважение каждому, кто прошёл через горнило той войны. За 9 лет и 51 день в Афганистан были направлены порядка 140 человек из Григориопольского района, из них 4 человека погибли, ещё 24 умерли после войны.

Память павших земляков почтили в Дубоссарах. Не вернулись с Афганской войны трое дубоссарцев: подполковник Анатолий Абдеев, сержант Георгий Павалук и рядовой Андрей Урсул. Ещё четверо дубоссарских воинов-интернационалистов отдали свои жизни, защищая независимость Приднестровья в 1992 году.

«Молодые ребята из мирной, спокойной жизни в Советском Союзе в одночасье попадали в самое пекло Афганской войны. Не всем удалось вернуться живыми домой, не обошла беда и семьи наших дубоссарцев. Светлая память и вечная слава погибшим и умершим воинам-афганцам!», – отметил глава районной госадминистрации Руслан Чабан.

От имени приднестровской Ассоциации ветеранов войны в Афганистане воинам-интернационалистам вручили почётные грамоты.

В Рыбнице на Мемориале Славы защитникам Отечества состоялся митинг-реквием, посвящённый воинам-интернационалистам. Продолжилось мероприятие на Аллее Славы городского кладбища. Представители госадминистрации, предприятий и учреждений, члены общественных организаций, родственники погибших сложили венки и цветы к могилам погибших солдат. Позже во Дворце культуры состоялся концерт. Среди участников боевых действий в Афганистане более 200 рыбничан, 9 из которых не вернулись домой живыми, ещё один воин-афганец погиб при защите Приднестровья.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:11
  • DTV
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