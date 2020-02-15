В городах Приднестровья сегодня прошли памятные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В столице митинг-реквием при участии руководства республики провели на Мемориале Славы.
В Бендерах память горожан, погибших на Афганской войне, почтили у памятника «Чёрный тюльпан», где на мемориальных досках увековечены их имена. В траурном мероприятии приняли участие руководство города, воины-интернационалисты, родные и близкие павших воинов и умерших от ран афганцев, миротворцы, казаки и общественники. К подножию мемориала, вечному огню и могилам воинов-афганцев легли живые цветы, передаетnovostipmr.com.
В Григориополе митинг состоялся на Мемориальном комплексе «Скорбящая Мать». Руководство города и района, председатель и члены местного Союза ветеранов войны в Афганистане выказали уважение каждому, кто прошёл через горнило той войны. За 9 лет и 51 день в Афганистан были направлены порядка 140 человек из Григориопольского района, из них 4 человека погибли, ещё 24 умерли после войны.
Память павших земляков почтили в Дубоссарах. Не вернулись с Афганской войны трое дубоссарцев: подполковник Анатолий Абдеев, сержант Георгий Павалук и рядовой Андрей Урсул. Ещё четверо дубоссарских воинов-интернационалистов отдали свои жизни, защищая независимость Приднестровья в 1992 году.
«Молодые ребята из мирной, спокойной жизни в Советском Союзе в одночасье попадали в самое пекло Афганской войны. Не всем удалось вернуться живыми домой, не обошла беда и семьи наших дубоссарцев. Светлая память и вечная слава погибшим и умершим воинам-афганцам!», – отметил глава районной госадминистрации Руслан Чабан.
От имени приднестровской Ассоциации ветеранов войны в Афганистане воинам-интернационалистам вручили почётные грамоты.
В Рыбнице на Мемориале Славы защитникам Отечества состоялся митинг-реквием, посвящённый воинам-интернационалистам. Продолжилось мероприятие на Аллее Славы городского кладбища. Представители госадминистрации, предприятий и учреждений, члены общественных организаций, родственники погибших сложили венки и цветы к могилам погибших солдат. Позже во Дворце культуры состоялся концерт. Среди участников боевых действий в Афганистане более 200 рыбничан, 9 из которых не вернулись домой живыми, ещё один воин-афганец погиб при защите Приднестровья.