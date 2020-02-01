Dnestr.TV

 
0

Началось лечение COVID-19 с помощью плазмы выздоровевших пациентов

Началось лечение COVID-19 с помощью плазмы выздоровевших пациентов

В четверг China National Biotec Group — государственная компания при Министерстве здравоохранения — сообщила, что десяти критически больным пациентам была введена плазма излечившихся от коронавируса людей, что привело к значительному улучшению их состояния в течение 12-24 часов, сообщает nat-geo.ru.

Компания назвала использование плазмы «наиболее эффективным методом, который может значительно снизить смертность критически больных пациентов».

Началось лечение COVID-19 с помощью плазмы выздоровевших пациентов

Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, заявил, что использование антител выздоровевших пациентов для лечения коронавируса является «действительно хорошей идеей», отметив, что такой способ использовался ранее при пандемии гриппа. Однако медик отметил, что эффективность и надежность этого способа должна быть доказана в контролируемом исследовании.

Доктор Чжан Диню, директор одной из больниц в Ухане, выступил с заявлением, призвав выздоровевших пациентов стать донорами плазмы.

По последним данным, из 64 441 заразившихся COVID-19 излечились 6 983 человек. 3 864 выздоровевших находятся в провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 18:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна