В четверг China National Biotec Group — государственная компания при Министерстве здравоохранения — сообщила, что десяти критически больным пациентам была введена плазма излечившихся от коронавируса людей, что привело к значительному улучшению их состояния в течение 12-24 часов, сообщает nat-geo.ru.
Компания назвала использование плазмы «наиболее эффективным методом, который может значительно снизить смертность критически больных пациентов».
Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, заявил, что использование антител выздоровевших пациентов для лечения коронавируса является «действительно хорошей идеей», отметив, что такой способ использовался ранее при пандемии гриппа. Однако медик отметил, что эффективность и надежность этого способа должна быть доказана в контролируемом исследовании.
Доктор Чжан Диню, директор одной из больниц в Ухане, выступил с заявлением, призвав выздоровевших пациентов стать донорами плазмы.
По последним данным, из 64 441 заразившихся COVID-19 излечились 6 983 человек. 3 864 выздоровевших находятся в провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.