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Вблизи Молдовы произошло несколько землетрясений
Сегодня, 15 февраля, в Румынии произошло 2 небольших землетрясения. Подземные толчки зарегистрировали в сейсмической зоне Вранча.
Похоже, что землетрясения в Румынии участились. Только за последний месяц произошло более 10 землетрясений, передает romaniatv.net
Магнитуда толчков составила 2,2 и 2,6 балла. По информации Института физики Земли Румынии, очаг залегал на глубине 118 километров.
Напомним, что 31 января на территории Румынии произошло мощное землетрясение (5,3 балла). Толчки ощущались в Молдове.
Point.mdф
- Сегодня, 18:44
- DTV
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