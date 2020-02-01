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Вблизи Молдовы произошло несколько землетрясений

Вблизи Молдовы произошло несколько землетрясений

Сегодня, 15 февраля, в Румынии произошло 2 небольших землетрясения. Подземные толчки зарегистрировали в сейсмической зоне Вранча.

Похоже, что землетрясения в Румынии участились. Только за последний месяц произошло более 10 землетрясений, передает romaniatv.net

Магнитуда толчков составила 2,2 и 2,6 балла. По информации Института физики Земли Румынии, очаг залегал на глубине 118 километров.

Напомним, что 31 января на территории Румынии произошло мощное землетрясение (5,3 балла). Толчки ощущались в Молдове.

Point.mdф
  • Сегодня, 18:44
  • DTV
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