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Додон: Молдавия продолжит "политику малых шагов" на переговорах с Приднестровьем

Додон: Молдавия продолжит "политику малых шагов" на переговорах с Приднестровьем

По словам президента Молдовы, в Кишиневе рассчитывают на содействие председательствующей в ОБСЕ Албании в переговорах по приднестровскому урегулированию.

Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает tass.ru

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся отношений между Республикой Молдова и этой международной организацией, в том числе в части укрепления правового государства, защиты прав человека и проведения свободных выборов. Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки. Указал на необходимость продолжения "политики малых шагов" и дальнейшей имплементации протокола "Берлин +", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в Кишиневе рассчитывают на содействие председательствующей в ОБСЕ Албании в переговорах по приднестровскому урегулированию.

На этой неделе Додон заявил, что для решения приднестровской проблемы необходимо согласие как внутри страны, так и на международном уровне. Он признал, что в Кишиневе пока к этому не готовы и поэтому сосредоточатся на решении текущих проблем в отношениях с Тирасполем.

tass.ru
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
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