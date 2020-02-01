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Цукерберг предложил новую модель фильтрации контента

Цукерберг предложил новую модель фильтрации контента

Нужно создать регуляционную модель в золотой середине между публикацией новостей только из проверенных СМИ и отсутствием любой ответственности транслятора, сказал глава Facebook.

Facebook работает над регуляцией вредоносного контента, чтобы обеспечить безопасность информационной среды. Об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, 15 февраля, передает korrespondent.net
"Что касается рамок регуляции контента, я действительно считаю, что вредоносный контент нужно регламентировать. По моему мнению, вопрос заключается в том, какие рамки вы будете использовать для этого", - сказал Цукерберг.

По словам главы Facebook, существует примерно двадцать различных категорий угроз, которые мы отслеживаем - от пропаганды терроризма в эксплуатацию детей, разжигание насилия, риторики ненависти.

Цукерберг описал две существующие основные модели регуляции контента. Первая - это публикации в СМИ проверенной информации. Этого нельзя сделать на платформе Facebook, поскольку пользователи платформы размещают примерно 100 млрд сообщений в день. Вторая модель - это обычная телекоммуникация данных, за которую транслятор не несет ответственности.

"Я думаю, что нужно создать третью регуляционную модель", - сказал Цукерберг и добавил, что она должна быть где-то посередине.

korrespondent.net
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
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