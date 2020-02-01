Центральная избирательная комиссия объявила о проведении конкурса «Лучшее приглашение на выборы».
Принять участие в нём могут все желающие приднестровцы. Для этого необходимо подготовить макет приглашения на выборы депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва, местных советов народных депутатов и председателей советов – глав администраций сёл, посёлков. Напомним, что единый день голосования пройдёт 29 ноября 2020 года, сообщает novostipmr.com.
Творческие работы можно выполнить индивидуально или авторским коллективом. Предусмотрено 3 номинации: лучшее приглашение на выборы в форматах jpg (jpeg), gif; лучшее приглашение на выборы, изготовленное от руки на бумажном носителе; лучшее приглашение на выборы в аудиовизуальном формате (аудио-, видеоролик).
Главное условие – приглашения должны призывать к активному участию в выборах.
Конкурс проводится с 17 февраля по 10 мая включительно. Итоги будут подведены до 22 мая. Информацию о победителях опубликуют на официальном сайте Центризбиркома.