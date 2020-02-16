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Еще 70 человек заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Еще 70 человек заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось на 70 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.

По его данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов корабля составляет 355 человек, передает gazeta.ru

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус. На борту находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

По последним сведениям, вирусом по всему миру заразились 69,1 тыс. человек, при этом 1669 человек погибли.

gazeta.ru
  • Сегодня, 10:49
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