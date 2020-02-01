В концерте приняли участие 135 музыкантов с обоих берегов Днестра, в том числе 95 детей.
Шоу состоялось в рамках турне Music Connecting People, организованного Молдавским национальным молодежным оркестром (MNYO). Оно организовано при поддержке Европейского союза в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН. Цель программы — сблизить жителей двух берегов Днестра, вовлекая их в совместные проекты, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
В тот вечер Молдавский национальный молодежный оркестр под управлением Андриано Мариана расширился на десять музыкантов с левого берега Днестра. Хор «Фиричел» из Тирасполя объединился с хором Sonor из Кишинева в один мощный голос. А семь солистов из региона в сопровождении инструменталистов и детей исполнили знаменитые песни легендарных групп Queen, Nirvana, «Би-2», The Scorpions, The Beatles и других.
В рамках турне Music Connecting People в сентябре-октябре 2019 года Молдавский национальный молодежный оркестр организовал концерты и музыкальные флешмобы в нескольких населенных пунктах на левом берегу Днестра. Это Тырнаука, Карманова, Рыбница, Офатинцы, Дубоссары, Рашков и Каменка. Концерты посетили около 1000 зрителей.
В июне и июле 2020 года состоятся еще два масштабных концерта. Общая протяженность турне составит 2500 км. В нем примут участие более 100 музыкантов из Молдовы, а также из Европейского союза, России, США и Украины.