Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что тяготится своим невольным участием в скандале с импичментом президента США Дональда Трампа. Он заверил, что у него хорошие отношения с Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Там он, общаясь со СМИ, затронул и скандал с неудавшимся импичментом Дональда Трампа, передает noi.md.
Зеленский сообщил, что ему часто задают вопрос по поводу невольного участия в данной неприятной ситуации, сообщает Noi.md со ссылкой на dialog.ua.
"Когда я был актером, я очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!" - заявил украинский лидер. Зеленский также заявил о желании посетить Белый дом и начать отношения с Трампом "с чистого листа".
"Я уверен, что это состоится (визит в Вашингтон - ред.)... Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения", - сказал украинский лидер. Он уточнил, что хочет ехать не просто ради встречи с Трампом, а для достижения соглашений и подписания контрактов.