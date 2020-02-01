Dnestr.TV

 
0

Зеленский о скандале с Трампом: я всегда хотел получить Оскара

Зеленский о скандале с Трампом: я всегда хотел получить Оскара

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что тяготится своим невольным участием в скандале с импичментом президента США Дональда Трампа. Он заверил, что у него хорошие отношения с Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Там он, общаясь со СМИ, затронул и скандал с неудавшимся импичментом Дональда Трампа, передает noi.md.

Зеленский сообщил, что ему часто задают вопрос по поводу невольного участия в данной неприятной ситуации, сообщает Noi.md со ссылкой на dialog.ua.

"Когда я был актером, я очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!" - заявил украинский лидер. Зеленский также заявил о желании посетить Белый дом и начать отношения с Трампом "с чистого листа".

"Я уверен, что это состоится (визит в Вашингтон - ред.)... Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения", - сказал украинский лидер. Он уточнил, что хочет ехать не просто ради встречи с Трампом, а для достижения соглашений и подписания контрактов.

noi.md
  • Сегодня, 07:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна