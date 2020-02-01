- Это у молодых есть райдер, а мне организаторы концертов все дают сразу и без райдера! - смеется народный артист Молдовы и МССР Ион Суручану. - Наверное, из-за уважения...
Ион Суручану никогда не ставит условия организаторам.
- Они мне создают такие условия, что мне райдер оказывается и не нужен, - говорит Ион Андреевич. - В гостинице мне предоставляют номер «люкс», если концерты планируются на несколько дней, мне дают машину с водителем. Но я машиной не злоупотребляю. В моем возрасте я предпочитаю лучше отдохнуть в гостинице перед телевизором. Уже прошли те времена, когда я с утра и почти до самого концерта ходил по городу. Магазины меня никогда не интересовали...
И в еде Ион Суручану неприхотлив.
- Я и в молодости не был капризным, а сейчас — тем более! Считаю, что райдер — это капризы, - уверен артист. - Ты высказываешь свои капризы. Поэтому, думаю, что организаторы делают для меня то, что другие заказывают по райдеру.
Наталья Гордиенко: в Молдове организаторы не всегда могут обеспечить даже гримерку!
- Что касается Молдовы, то, как такового, райдера нет, все компактно: приехал, выступил, уехал, - говорит Наталья. - Желательно, чтобы была гримерка приличная и чистая. Но, к сожалению, не все могут это требование соблюсти.
Если концерт за границей, то перелет зависит от возможностей заказчика, чаще приходится летать эконом-классом.
- Отель должен быть четыре или пять звезд, - продолжает Наталья. - Конечно, наличие на площадке гримерки, в самой гримерке — салфетки и вода минеральная. Плюс наличие зеркала и нормального света. Наличие еды необязательно, во время выступления я не ем.
Джета Бурлаку; Вода и бутерброды в гримерке должны быть всегда!
Когда Джета Бурлаку выступает за границей, как она пояснила, для нее главное, чтобы всё было комфортно и профессионально.
- Ничего из ряда вон выходящего, - пояснила певица.
А вот «водичка, бутерброды в гримерке – это норма, а не что-то экстраординарное», по словам Джеты. Это должно быть всегда.
Zdob si Zdub отказались от виски
У «здубов», как выяснилось, два райдера: один «бытовой», другой – технический. В руки корреспондента «Комсомолки» попал первый. Он обновляется каждый год, иногда вносят изменения.
Убрали из списка необходимого в гримерке алкоголь, конкретно – виски, - сказал Денис Зубов, топ-менеджер группы Zdob si Zdub, когда мы обратились за разъяснениями.
Одним из важнейшим пунктов райдера являются условия передвижения – «Авиабилеты в эконом-классе с возможностью выбора мест в самолете», как сказано в документе. Поезд: 5 полных СВ-купе. Авто: «Микроавтобус на расстояния не более 300 км – не менее 16-ти мест, комфортабельный, с большим грузовым отсеком. Если расстояние превышает 300 км – автобус класса «NEOPLAN» год выпуска не раньше 2015-го года».
Менеджеры «здубов» требуют заранее выслать фотографии микроавтобуса.
Что касается гостиницы, то в райдере указано: «современная, новая, не менее 4-х звезд, не более чем в 2 км от места выступления. Завтрак должен быть оплачен».
Гримерная комната должна быть обеспечена, кроме стаканов, чашек, чайных ложек, салфеток и ведра для мусора, еще и: «Сахарница – 1 шт., полотенца – 6 шт. (небольшие, махровые), стулья – 6 шт., чай заварной, черный и зеленый, – по одной упаковке, чайник, кофе заварной – 100 гр.».
«За час до выступления необходимо наличие в гримерной дополнительно:
· Бутерброды с сыром, рыбой и ветчиной – 45 шт.
· Яблоки, бананы, апельсины, виноград и др. – 5кг
· Лимоны - 2 шт.
· Минеральная вода: без газа – 2 литра, с газом - 1 литр
· Сок яблочный - 2 литра, апельсиновый - 1 литр
Сухофрукты (курага и изюм) 300 гр.»
Если условия нарушаются, организатор концерта может быть оштрафован на 300 евро.
На сцене перед концертом должны быть 10 бутылок воды без газа.
Кстати, требуют «здубы» и наличие туалета (или кабины) возле сцены. Если это невозможно обеспечить, обсуждают с менеджером варианты.
Нелли Чобану: приходится выступать голодной
- Номер в гостинице не меньше четырех звезд, - говорит певица Нелли Чобану. - Если концерт коммерческий, прошу хорошие условия, а, когда приглашает диаспора, безусловно, я понимаю, что нет у них денег на бизнес-класс, поэтому летим эконом-классом, не брезгуем, все хорошо. Всегда соседи попадаются нормальные, адекватные.
У организаторов концертов Нелли просит готовить ей что-то из европейской кухни, но только не традиционную, местную. И просит, чтобы еда не была перченой, это плохо влияет на голосовые связки.
- В гримерке перед концертом должна быть вода без газа, чаи я не люблю, - признается Нелли. - Не ем за 3-4 часа до выступления, на полный желудок не комфортно выступать. Надо выступать голодной. Даже не могу дотронуться до еды! Знаю, что это не хорошо. После концерта иногда тоже совсем не хочется есть, организм протестует.
Паша Парфени совмещает работу с отдыхом
- Когда выступление за рубежом, прошу организаторов предоставить еще 2-3 дня после концерта, чтобы успеть познакомиться с городом, увидеть достопримечательности. - говорит Паша Парфени. - И прошу предоставить мне компанию, потому что местные лучше знают, что показать туристам.
На заграничные концерты Паша летит эконом-классом. Проживание — в гостинице «четыре звезды».
- Я — вегетарианец, - признается Паша. - В гримерке обязательно должны быть вода и салфетки.