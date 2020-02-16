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В Китае запустили в производство лекарство от коронавируса

В Китае запустили в производство лекарство от коронавируса

Китайские фармацевты скоро будут торговать препаратом, снимающим симптомы респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом. Специалисты нашли потенциал против COVID-2019 у вещества «Фавипиравир».

Новое лекарство создала компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical, производство начато в провинции Чжэцзян. Это первый специальный антикоронавирусный препарат на рынке, сообщает rosbalt.ru.

Ранее сегодня КНР официально сообщила о третьей волне спада заболеваемости, передает BBC News. При этом число скончавшихся от нового заболевания, которое предположительно перешло к людям от летучих мышей, уже равно 1669.

Вакцины от коронавируса нового типа разрабатывают сразу несколько стран, но доступны они могут стать только через два года. Эксперты в этой связи предсказывали глобальную эпидемию, которая охватит около двух третей населения Земли.

rosbalt.ru
  • Сегодня, 10:59
  • DTV
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