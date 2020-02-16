Китайские фармацевты скоро будут торговать препаратом, снимающим симптомы респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом. Специалисты нашли потенциал против COVID-2019 у вещества «Фавипиравир».
Новое лекарство создала компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical, производство начато в провинции Чжэцзян. Это первый специальный антикоронавирусный препарат на рынке, сообщает rosbalt.ru.
Ранее сегодня КНР официально сообщила о третьей волне спада заболеваемости, передает BBC News. При этом число скончавшихся от нового заболевания, которое предположительно перешло к людям от летучих мышей, уже равно 1669.
Вакцины от коронавируса нового типа разрабатывают сразу несколько стран, но доступны они могут стать только через два года. Эксперты в этой связи предсказывали глобальную эпидемию, которая охватит около двух третей населения Земли.