Сегодня очень много говорится и пишется о миграционном буме в Приднестровье, чего давно не было. По официальной статистике, за 2019 год прибыло из-за пределов республики – 7 901 человек, а убыло за пределы Приднестровья – 4 616 человек. Зафиксирован итоговый миграционный прирост – 3 285 человек. Связывают это со многими факторами и в зависимости от того, кто ими оперирует. В основном называют: более ранний выход на пенсию, низкий уровень тарифов за услуги ЖКХ, существенные социальные гарантии для пожилых людей. Так ли это на самом деле, разбиралось с помощью цифр- newspmr.com.
Если рассматривать возрастной состав мигрантов, картина складывается следующая:
1. Детей до 16 лет прибыло 1 144 человека, убыло – 748 человек. Прирост – 396 человек.
2. Молодых людей студенческого возраста от 17 до 24 лет прибыло 656 человека, убыло – 642 человек. Прирост – 14 человек.
3. Численность наиболее востребованного в экономике возрастного сегмента населения (от 25 до 50 лет) прибывшего в республику составила 2 959 человек, а убывшего – 2 080 человек. Прирост – 879 человек.
4. Людей старше 50 лет прибыло – 3 142 человека, убыло – 1 146 человек. Прирост – 1 996 человек.
Из общей миграционной структуры за 2019 год можно выделить несколько моментов:
1. Основной объем миграционного прироста приходится на людей старше 50 лет – около 61% от общего количества. Действительно, наблюдается «наплыв» людей предпенсионного и пенсионного возраста. Тенденция не совсем позитивная для государства, которое испытывает перманентный дефицит на покрытие социально защищенных статей государственного бюджета.
2. Экономически активная часть населения от 25 до 50 лет составила около 27% от общего объема миграционного прироста. Неплохая цифра. Это наиболее эффективная часть общества там, где требует физическая сила, выносливость, быстрота и подвижность. Они здоровы и активны.
3. Радует немалая доля прироста молодого поколения до 16 лет. Их доля в общем миграционном приросте составила 12%. Хотя эта часть общества относится к реципиентам, поскольку требуют государственных вложений на льготы, воспитание и образование, это будущее республики. Главное дать правильное патриотическое воспитание, привить любовь к новой родине.
4. Отметим практически нулевой прирост молодежи студенческого возраста от 17 до 24 лет – менее половины процента в общей структуре. Люди в этом возрасте с еще не до конца сформировавшимся характером. Они непостоянны, ищут себя во взрослой жизни, периодически меняют свои решения. Поэтому в статистику попадает немало молодых людей, успевших в течение года уехать и вернуться на родину. Также среди выевших есть желающие получить качественное образование за рубежом, но они, судя по статистике, предпочитают возвращаться домой после окончания обучения.
Разберем подробнее пожилой контингент (от 50 лет и выше), который преобладает в миграционном приросте за прошлый год:
1. Начнем с отрицательных моментов. Пожилые люди требуют большего объема медицинского обслуживания, а для пенсионеров оно в Приднестровье преимущественно бесплатное и льготное. Человеку после 50-ти трудно найти работу, он – потенциальный пенсионер и льготник. Соответственно, такой контингент следует относить к группе реципиентов для приднестровского бюджета.
2. Но есть и положительные моменты. Необходимо обратить внимание, что люди после 50-ти – это преимущественно образованные люди. В общей структуре 94% имеют образование не ниже среднего, 44% – среднее специальное, 30% – высшее. Как правило, образованные люди могут приносить практическую пользу обществу значительно дольше, чем малообразованные.