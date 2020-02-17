В Рыбнице пожарные потушили возгорание тепловоза. Он двигался от железнодорожной станции в сторону Молдавского металлургического завода, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба МВД ПМР.
Во время движения мимо микрорайона Юбилейный в нижней части двигателя загорелась проводка электрогенератора. Машинист вынужден был совершить аварийную остановку 16 вагонов с металлоломом. Когда углекислотными огнетушителями самостоятельно сбить пламя не получилось, вызвали огнеборцев. В течение 7 минут специалисты СВПЧ-3 локализовали очаг возгорания.