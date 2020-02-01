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Экспорт из Приднестровья в январе вырос более чем на треть

Экспорт из Приднестровья в январе вырос более чем на треть

Экспорт Приднестровья в январе достиг роста на $46 млн, что на - на $12,3 млн (36,8%) больше, чем год назад. Тогда как импорт в регион вырос на 8,2%, до $91 млн.

Главной статьей экспорта остаются топливно-энергетические товары (в основном, электроэнергии в Молдову), поставки которых выросли с $9,7 млн до $12,4 млн (+69,6%). Вплотную за ними следуют металлы и изделия из них - $12,3 млн (+85,5%). Далее - продовольствие и сырье - $11,9 млн (+57,5%), передает point.md ссылась на infotag.md

Больше всего товаров отгружено в страны Евросоюза - на $12,6 млн или 26,2% от всего экспорта (+5 п.п.). На долю евразийского экономического союза - в 2,5 раза меньше, лишь $5,2 млн.

Среди стран основным потребителем приднестровских товаров остается Молдова - $18,1 млн (+35,5%). За ней следует Украина - $8,7 млн (+30,4%), Румыния - $5,7 млн и Россия - $4,6%.

Топливно-энергетические товары сохраняют бесспорное лидерство и в импорте - $46,2 млн (-7%). В основном это российский газ, который Приднестровье потребляет без оплаты. Металлы и изделия из них (в основном, металлолом для выплавки стали - "И.") сохранили второе место - $9,2 млн (+54,3%). На третьем - продовольствие и сырье - $8,6 млн (+22%.).

В импорте безусловным лидером остаются товары из РФ - $51 млн (-2,3%). Это в четыре раза больше, чем суммарно из всех стран ЕС - $12,3 млн (+66,7%).

point.md
  • Вчера, 18:21
  • DTV
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