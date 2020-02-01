Климатологи навали инверсионные следы от лайнеров одной из проблем повышения температуры на Земле.
Ученые из британского Имперского колледжа Лондона и немецкого Института физики атмосферы предложили изменить высоту полета самолетов ради борьбы с глобальным потеплением, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Environmental Science & Technology.
По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%.
Самолеты оставляют в атмосфере инверсионный след из кристалликов льда. Они часами не рассеиваются и не дают теплу отражаться от Земли, а ночью возвращают отражающееся от поверхности тепло обратно.
Оказалось, что избавиться от самых стойких инверсионных следов можно, если немного изменить высоту полета. При этом такая мера затронула бы лишь небольшую часть рейсов, в основном во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что в прошлом году впервые удалось остановить рост выбросов СО2. Кроме того, ученые рассказали, как избежать глобальной катастрофы korrespondent.net