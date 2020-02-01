С 1 апреля уполномоченные операторы республики перейдут на электронный формат предоставления в таможню сведений при производстве предварительных операций в отношении ввозимых товаров. На встрече с импортёрами специалисты ГТК и представители информационного оператора рассказали об особенностях нового порядка и продемонстрировали работу программного продукта, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета ПМР.
Автоматизация и перевод в безбумажный вид части таможенных операций, осуществляемых при ввозе товаров в республику, является элементом комплексных мероприятий, предусмотренных программой «Электронная таможня», утверждённой главой государства на период до 2023 г. Её первым этапом стал запуск электронного декларирования экспорта. Сейчас в фокусе внимания – цифровизация операций по импорту товаров.
Новый порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств, уже прошел тестирование с участием нескольких экономических агентов — уполномоченных операторов. До 31 марта подключиться к информационной системе таможенного органа необходимо будет всем уполномоченным операторам. Предприятия, не обладающие таким статусом, но имеющие разрешение на ответственное хранение, могут присоединиться к электронному порядку по желанию.
В ходе встречи начальник управления информационных технологий ГТК ПМР Сергей Бабенко обратил внимание на формальности, связанные с получением электронной цифровой подписи и заключением соответствующего соглашения с таможенными органами. Он призвал уполномоченных операторов не затягивать с процессом присоединения к новому порядку с тем, чтобы в отведённые сроки наладить нормальное рабочее взаимодействие таможен и импортёров.
Электронный порядок осуществления предварительных операций позволит за счёт автоматизации процессов существенно ускорить время, необходимое для доставки товаров и их помещение на ответхранение, а также минимизирует бумажный документооборот.