Dnestr.TV

 
0

Операции по доставке и хранению ввозимых товаров переведут в цифровой режим

Операции по доставке и хранению ввозимых товаров переведут в цифровой режим

С 1 апреля уполномоченные операторы республики перейдут на электронный формат предоставления в таможню сведений при производстве предварительных операций в отношении ввозимых товаров. На встрече с импортёрами специалисты ГТК и представители информационного оператора рассказали об особенностях нового порядка и продемонстрировали работу программного продукта, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета ПМР.

Автоматизация и перевод в безбумажный вид части таможенных операций, осуществляемых при ввозе товаров в республику, является элементом комплексных мероприятий, предусмотренных программой «Электронная таможня», утверждённой главой государства на период до 2023 г. Её первым этапом стал запуск электронного декларирования экспорта. Сейчас в фокусе внимания – цифровизация операций по импорту товаров.

Новый порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств, уже прошел тестирование с участием нескольких экономических агентов — уполномоченных операторов. До 31 марта подключиться к информационной системе таможенного органа необходимо будет всем уполномоченным операторам. Предприятия, не обладающие таким статусом, но имеющие разрешение на ответственное хранение, могут присоединиться к электронному порядку по желанию.

В ходе встречи начальник управления информационных технологий ГТК ПМР Сергей Бабенко обратил внимание на формальности, связанные с получением электронной цифровой подписи и заключением соответствующего соглашения с таможенными органами. Он призвал уполномоченных операторов не затягивать с процессом присоединения к новому порядку с тем, чтобы в отведённые сроки наладить нормальное рабочее взаимодействие таможен и импортёров.

Электронный порядок осуществления предварительных операций позволит за счёт автоматизации процессов существенно ускорить время, необходимое для доставки товаров и их помещение на ответхранение, а также минимизирует бумажный документооборот.

customs.gospmr.org
  • Сегодня, 07:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна