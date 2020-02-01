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В Хынчештах введен карантин из-за вспышки африканской чумы

В Хынчештах введен карантин из-за вспышки африканской чумы

Из-за вспышки африканской чумы в Хынчештском районе введен карантин.

Всего на расстоянии 30 км от Кишинева на одной из ферм по причине эпидемии погибло более 20 животных, чьи тела были кремированы.

Как сообщает Национальное агентство продовольственной безопасности РМ (НАПБ), вирус смертельной для животных болезни был выявлен около недели назад, передает bloknot-moldova.md.

Карантин заявлен сроком на 45 дней, в течение которых категорически запрещается забивать животных и вывозить мясо и мясную продукцию для продажи на рынках и в торговых точках.

К сожалению, пострадавший фермер не получит никакой компенсации, так как животные с его свинофермы не были поставлены на учет.

Отмечается, что в ноябре 2019 года в Хынчештском районе была зафиксирована другая вспышка африканской чумы, в селе Сэрата Галбенэ, повлекшая за собой гибель 30 животных.

С начала 2020 года было выявлено два случая африканской чумы в природном заповеднике «Пэдуря Домняскэ» и в селе Князевка в районе Леова.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:04
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