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Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

«Белоруссия переживает трудное время. Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами и заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне», — рассказал Пристайко, сообщает iz.ru

Тем не менее украинский министр иностранных дел подчеркнул, что надеется оказаться неправым относительно данного прогноза, отметив, что белорусы «спокойны и терпеливы».

12 февраля агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко подписать соглашение об объединении России и Белоруссии. Позже Лукашенко опроверг данную информацию.

26 января 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией. 16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции двух стран.

Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

iz.ru
  • Сегодня, 07:07
  • DTV
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