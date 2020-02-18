Исследователи из Канады рассказали о неблагоприятном влиянии средств для уборки на детей.
В работе, опубликованной в журнале Canadian Medical Association Journal, ученые утверждают, что раннее воздействие бытовой химии приводит к развитию астмы и появлению одышки. Эти симптомы обычно проявляются к трем годам и, как считают исследователи, могут быть связаны с нарушениями в работе иммунной системы, передает ria.ru Отмечается, что навредить здоровью могут даже испарения от моющих средств.
К таким выводам исследователи пришли, проанализировав массив данных исследования CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development). Туда вошли анкетные данные, которые родители заполняли на своих детей. В выборку вошли 2022 ребенка, а сведения собирались в период с 2008 по 2015 годы.
Каждый ребенок так или иначе воздействовал с бытовой химией. В основном родители указывали в анкетах жидкости для мытья посуды, различные чистящие средства для стекла, твердых поверхностей, а также стиральный порошок. Исследование показало, что наиболее опасными для детей могут считаться распыляющиеся средства.