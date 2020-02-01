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В Парканах установили мемориальную плиту воину-афганцу Павлу Чабану

В Парканах установили мемориальную плиту воину-афганцу Павлу Чабану

В парканской общеобразовательной школе №1 состоялось открытие мемориальной плиты погибшему воину-афганцу Павлу Чабану. Место было выбрано не случайно. Именно в этой школе больше 30 лет назад учился маленький Паша.

В 1985 году Павел Чабан отправился на войну в Афганистан. Ему было 19 лет. Он только закончил Тираспольское училище имени Ю. А. Гагарина, сейчас это Инженерно-технический институт. Несколько месяцев поработал там, а затем его призвали в армию. Спустя год матери Павла Марии Сергеевне сообщили о смерти сына, передает novostipmr.com.

В афганской войне приняли участие 7 жителей Паркан. Но только 6 вернулись домой.

На открытии мемориальной плиты председатель Приднестровской Ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга отметил, что в течение последних десяти лет во всех городах и сёлах республики открывались памятные доски погибшим воинам-афганцам.

«Открывая эту плиту, я могу смело сказать, что все мемориальные доски, которые возможно было повесить, мы повесили. Мы завершаем большую акцию, очень нужную в первую очередь для детей. Надо помнить свою историю, чтобы иметь будущее», – добавил Игорь Буга.

Афганская война продлилась почти 10 лет. За это время через неё прошли более 2-х тысяч приднестровцев, 54 из них не вернулись домой.

novostipmr.com
  • Вчера, 20:14
  • DTV
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