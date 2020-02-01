Dnestr.TV

 
0

Первый фестиваль в Бендерской крепости пройдет 1 марта

Первый фестиваль в Бендерской крепости пройдет 1 марта

В этом году молдавский народный праздник Мэрцишор, традиционно отмечаемый 1 марта, совпал с последним днем русской Масленицы. В этот воскресный день парк Александра Невского распахнет свои ворота народному гулянью «Масленица, прощай! Мэрцишор, встречай!»

Готовится насыщенная культурно-развлекательная программа для людей всех возрастов, сообщает пресс-служба Госадминистрация г. Бендеры.

По традиции организуют интерактивные локации, обустроят яркие фото-зоны. Гостей в крепости в этот воскресный день будут угощать чаем с блинами и прочей снедью. Коробейники предложат свой нехитрый товар: сувениры, обереги, выпечку.

На бумажном блине гости смогут оставить свои творческие автографы: рисунки, стихи, пожелания на тему Масленицы и предстоящей весны. Лучшие из работ зачитают скоморохи со сцены.

Глашатые и зазывалы будут приглашать всех желающих принять участие в анимационной программе «Народные гуляния» (хороводы, обучение русским народным танцам, масленичные конкурсы и игры) и «Русские забавы» (масленичные спортивные состязания), а персонажи русских сказок проведут творческие мастер-классы. В круговорот веселья и радости с русскими песнями и танцами будут вовлекать зрителей народные вокальные коллективы. Готовятся яркие постановки и спектакли.

Организуют отдельную зону, наполненную мелодиями и красками молдавского народного праздника Мэрцишор. А любителей активного отдыха ждет семейный квест.

Основное действо пройдет на главной сцене - самодеятельные и профессиональные артисты и коллективы представят театрализованное представление, украшением которого станет яркий и красочный калейдоскоп русского и молдавского фольклора.

Завершится праздник прощальным хороводом, факельным шоу и сжиганием чучела Масленицы.

Вход на фестиваль свободный. Приглашаются все желающие.

bendery-ga.org
  • Вчера, 20:16
  • DTV
  • Просмотров: 15
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна