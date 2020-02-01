В этом году молдавский народный праздник Мэрцишор, традиционно отмечаемый 1 марта, совпал с последним днем русской Масленицы. В этот воскресный день парк Александра Невского распахнет свои ворота народному гулянью «Масленица, прощай! Мэрцишор, встречай!»
Готовится насыщенная культурно-развлекательная программа для людей всех возрастов, сообщает пресс-служба Госадминистрация г. Бендеры.
По традиции организуют интерактивные локации, обустроят яркие фото-зоны. Гостей в крепости в этот воскресный день будут угощать чаем с блинами и прочей снедью. Коробейники предложат свой нехитрый товар: сувениры, обереги, выпечку.
На бумажном блине гости смогут оставить свои творческие автографы: рисунки, стихи, пожелания на тему Масленицы и предстоящей весны. Лучшие из работ зачитают скоморохи со сцены.
Глашатые и зазывалы будут приглашать всех желающих принять участие в анимационной программе «Народные гуляния» (хороводы, обучение русским народным танцам, масленичные конкурсы и игры) и «Русские забавы» (масленичные спортивные состязания), а персонажи русских сказок проведут творческие мастер-классы. В круговорот веселья и радости с русскими песнями и танцами будут вовлекать зрителей народные вокальные коллективы. Готовятся яркие постановки и спектакли.
Организуют отдельную зону, наполненную мелодиями и красками молдавского народного праздника Мэрцишор. А любителей активного отдыха ждет семейный квест.
Основное действо пройдет на главной сцене - самодеятельные и профессиональные артисты и коллективы представят театрализованное представление, украшением которого станет яркий и красочный калейдоскоп русского и молдавского фольклора.
Завершится праздник прощальным хороводом, факельным шоу и сжиганием чучела Масленицы.
Вход на фестиваль свободный. Приглашаются все желающие.