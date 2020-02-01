Чиновники здравоохранения в Китае опубликовали первые подробности об около 44 тыс. случаев Covid-19 в самом большом исследовании с начала вспышки.
Данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) показывают, что более 80% случаев были легкими, при этом больные и пожилые люди подвергаются наибольшему риску. Коронавирус-убийца: Объявление главы ВОЗ, передает noi.md
Исследование также указывает на высокий риск для медицинского персонала. Так, только в Китае уже заболели более 1 700 врачей, передает NOI.md со ссылкой на fakty.com.ua. Наиболее пострадавшей провинцией в стране является Хубэй, город Ухань.
Отчет CCDC показывает, что уровень смертности в провинции составляет 2,9% по сравнению с 0,4% в остальной части страны. Директор одной из больниц в Ухане умер от коронавируса
Результаты показывают, что общая смертность от вируса Covid-19 составляет 2,3%.
По последним официальным данным Китая, опубликованным во вторник, общее число погибших составило 1 868 из 72 436 случаев.
По данным китайских властей, выздоровело более 12 тыс. человек.
Установлено, что 80,9% инфекций классифицируются как легкие, 13,8% – тяжелые и только 4,7% – критические.
Если посмотреть на соотношение полов, мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).
Исследование также идентифицирует, какие сопутствующие болезни подвергают пациентов риску. На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, , за которыми следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония. noi.md