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Госкино Украины запретило к показу фильм с Зеленским

Госкино Украины запретило к показу фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило показ и распространение на территории страны 5 фильмов, в одном из которых снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

«Стрелу» Евгения Никитина и «Я так не думаю» Давида Даниеляна запретили на основании решения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, передает iz.ru
Помимо этого Госкино запретило фильм Николя Бери «Сорванцы из Тимпельбаха», обосновывая свое решение тем, что в нем снимался французский актер Жерар Депардье, а также «Мачете» Роберта Родригеса — в нем снимался американский актер Стивен Сигал.

Фильм «Восемь первых свиданий» Дэвида Додсона и Александра Маляревского запретили из-за того, что в нем снялась российская актриса Екатерина Варнава — артистка внесена в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в фильме снялся президент Украины Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.

В октябре 2018 года Госкино Украины запретило показ фильмов с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон «О защите информационного телерадиопространства», запретив, в частности, фильмы с «российской пропагандой». В апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

За три года действия закона Государственное агентство по вопросам кино Украины запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

iz.ru
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
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