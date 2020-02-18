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IT-ассоциация ПМР подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики

IT-ассоциация ПМР подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики

IT-ассоциация Приднестровья подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики. Длился он две недели, всего участвовало около 30 работ. Как рассказали организаторы, главная цель этого конкурса – показать, что приднестровцы сами могут разработать свой логотип.

Лучшую эмблему определяли с помощью онлайн-голосования, старт которому дали в офисе IT-компании Dex. Именно там сегодня авторы представили свои логотипы и рассказали краткую историю создания, сообщает novostipmr.com.

Победителем конкурса стал Александр Скоролитный. Он считает, что одной из главных характеристик логотипа должна быть его адаптируемость под различные носители. На предложенном варианте есть изображения Бендерской крепости, Дома Советов, храма и винограда.

«Хочу отметить, что содержимое этих символов может меняться. Можно заменить некоторые символы либо просто добавить новые. Кроме этого, есть возможность отдельно использовать каждую из деталей логотипа», - поделился Александр Скоролитный.

Третье место
IT-ассоциация ПМР подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики

Второе место
IT-ассоциация ПМР подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики

Победитель конкурса
IT-ассоциация ПМР подвела предварительные итоги конкурса на лучший туристический логотип республики

Второе место занял логотип Ирины Китаевой, а третье – Татьяны Панфиловой. Руководитель компании Dex, президент IT-ассоциации Приднестровья Иван Гель подчеркнул, что эти результаты предварительные. Все желающие могут отправить свои варианты логотипа в IT-ассоциацию на электронную почту ivan@dex-it.ru. Окончательные итоги конкурса подведут 22 марта на IT-конференции. Самые интересные работы предложат Министерству экономического развития ПМР.

Напомним: в середине февраля ведомство объявило о конкурсе по созданию туристического логотипа Приднестровья. Принять участие могут все желающие. Лучшая эмблема будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской приднестровской продукции.

Свои работы юридические и физические лица, авторские коллективы, профессиональные дизайнеры, художники, реставраторы могут прислать в Министерство экономического развития по электронному адресу: economy.pmr@gmail.com с пометкой «Логотип».

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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