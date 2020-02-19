Премьер-министр РМ Ион Кику принял вчера участие в мероприятии, посвященном 5-летию внедрения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между Республикой Молдова и ЕС.
Мероприятие было организовано Ассоциацией европейского бизнеса (EBA), в нем приняли участие европейские чиновники, партнеры по развитию, представители дипломатического корпуса, Министерства экономики и инфраструктуры, руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Таможенной службы и десятки экономических агентов страны, в том числе из Приднестровья, передает moldpres.md
Тема дискуссий касалась возможностей и вызовов для частной среды на протяжении внедрения DCFTA.
Премьер отметил, что с подписанием соглашения "нашим товарам больше не нужна виза для отправки в ЕС", за что правительство признательно Евросоюзу. В то же время около 70% экспорта направляется в Европейский союз, это более 1800 компаний-экспортеров в ЕС примерно из 2500 экономических агентов-отечественных экспортеров.
"Нам нужны партнеры во всех частях мира. Цифры показывают, насколько много мы можем сделать, когда учимся и когда не боимся изменений. Важно, чтобы наш экспорт в ЕС был дополнен и товарами с более высокой добавленной стоимостью, ведь в настоящее время сельскохозяйственная материя преобладает за счет перерабатываемой агропродовольственной продукции, особенно животного происхождения”, - сказал премьер.
Ион Кику коснулся и вызовов в этой области, самым опасным из которых является миграция молодежи. "В Республике Молдова есть энергичные и образованные молодые люди - страна инвестирует в их образование и здоровье, но, повзрослев, они уезжают. Мы должны разработать и внедрить программы, которые могут убедить молодежь остаться в Молдове и участвовать в модернизации страны”, - отметил глава кабмина.