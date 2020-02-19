Dnestr.TV

 
0

Около 70% молдавского экспорта направляется в ЕС

Около 70% молдавского экспорта направляется в ЕС

Премьер-министр РМ Ион Кику принял вчера участие в мероприятии, посвященном 5-летию внедрения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между Республикой Молдова и ЕС.

Мероприятие было организовано Ассоциацией европейского бизнеса (EBA), в нем приняли участие европейские чиновники, партнеры по развитию, представители дипломатического корпуса, Министерства экономики и инфраструктуры, руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Таможенной службы и десятки экономических агентов страны, в том числе из Приднестровья, передает moldpres.md

Тема дискуссий касалась возможностей и вызовов для частной среды на протяжении внедрения DCFTA.

Премьер отметил, что с подписанием соглашения "нашим товарам больше не нужна виза для отправки в ЕС", за что правительство признательно Евросоюзу. В то же время около 70% экспорта направляется в Европейский союз, это более 1800 компаний-экспортеров в ЕС примерно из 2500 экономических агентов-отечественных экспортеров.

"Нам нужны партнеры во всех частях мира. Цифры показывают, насколько много мы можем сделать, когда учимся и когда не боимся изменений. Важно, чтобы наш экспорт в ЕС был дополнен и товарами с более высокой добавленной стоимостью, ведь в настоящее время сельскохозяйственная материя преобладает за счет перерабатываемой агропродовольственной продукции, особенно животного происхождения”, - сказал премьер.

Ион Кику коснулся и вызовов в этой области, самым опасным из которых является миграция молодежи. "В Республике Молдова есть энергичные и образованные молодые люди - страна инвестирует в их образование и здоровье, но, повзрослев, они уезжают. Мы должны разработать и внедрить программы, которые могут убедить молодежь остаться в Молдове и участвовать в модернизации страны”, - отметил глава кабмина.

moldpres.md
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна