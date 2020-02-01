На Рыбницком цементном комбинате после капитального ремонта открыли несколько социальных объектов, сообщили в пресс-службе районной госадминистрации.
Отметим, что на предприятии реализуются проекты по модернизации, ориентированные на расширение ассортимента и повышение качества продукции, увеличение производительности и энергетической эффективности комбината. Заключены контракты с ведущими мировыми производителями оборудования цементной промышленности. Инвестиции направлены на снижение выбросов в атмосферу и создание безопасной рабочей среды, передает novostipmr.com.
По словам начальника отдела инвестиций РЦК Сергея Кострицкого, с 2015 года запущено порядка 36 проектов: часть из них успешно выполнена, другие находятся в стадии завершения.
Один из проектов – модернизация отгрузки навального цемента. Уже смонтирована и вскоре будет введена в эксплуатацию автоматизированная станция по отгрузке цемента. Она оборудована современными фильтрами, обеспечивающими экологически безопасную рабочую среду, отметил Сергей Кострицкий.
Особое внимание руководство комбината уделяет экологическим вопросам. Ни одно оборудование не запускается без пылегазоочистной установки. Установлено и успешно запущено в работу 5 современных фильтров, что позволяет снижать пылевые выбросы до европейских норм.
На предприятии заменено около 1 200 м цементопровода, более 14 локальных компрессоров, пневмовинтовых насосов и многое другое. Кроме того, обновлены объекты социального значения. В их числе – помещения электроцеха, бытовые помещения и столовая.
«Рыбницкий цементный комбинат – одно из градообразующих предприятий нашего города. Сегодня РЦК – это современное предприятие, которое идёт в ногу со временем, использует передовые производственные технологии и не прекращает модернизацию. На комбинате создаются благоприятные условия для труда и отдыха работников», – отметил глава города Виктор Тягай и выразил уверенность, что такие перемены положительно отразятся на работоспособности коллектива, качестве выпускаемой продукции, а значит прибыльности и конкурентоспособности предприятия.