Пластиковая посуда, не содержащая бисфенол А, представляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, имеющие в составе опасные химические вещества.
Это выяснили ученые из Университета Миссури. Результаты исследования опубликовал MedicalXpress, передает ria.ru
Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей. Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.
BPS снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые. Бисфенол А, в свою очередь, может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы. ria.ru