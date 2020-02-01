Странные манёвры автомобиля марки Nissan привлекли внимание сотрудников ГАИ Рыбницкого ОВД. Двигаясь по ул. Горького в сторону микрорайона Вальченко, водитель иномарки, не включая указатель поворота, резко развернулся и продолжил движение в обратном направлении. Позже выяснилось, что, увидев машину ДПС, водитель попытался скрыться, чтобы не быть пойманными с поличным.
Стражи правопорядка последовали за авто и остановили его. При визуальном осмотре транспортного средства через стекло задней двери госавтоинспекторы заметили в багажнике заполненные чем-то мешки. Что перевозят, куда и откуда, 33-летние водитель и его пассажир объясняли уже в отделе, передает пресс-служба МВД ПМР.
В мешках находилось более 113 кг рыбы. Здесь же обнаружили сеть длиной 75 м. Как промысловое количество водных обитателей попало в багажник автомобиля, доставленные пояснили не сразу. В ходе разбирательств выяснилось, что столь богатый улов они добыли сетью на озере возле с. Ленино Рыбницкого района. По словам мужчин, более 150 единиц рыбы, среди которых толстолобик, карась, окунь, предназначались для собственного употребления.
Добычу браконьеров передали в МУ «Дом для одиноких престарелых граждан и инвалидов г. Рыбницы и Рыбницкого района». Сеть изъята, а транспортное средство помещено на штрафстоянку. Разбирательства по факту незаконной добычи рыбы продолжаются. mvdpmr.org